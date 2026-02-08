Declaración de impuestos 2026: abren jornadas gratuitas de asesoría en las Vegas

Suscríbete a nuestros canales

Los contribuyentes en la ciudad de Las Vegas cuentan con nuevos puntos de auxilio para cumplir con sus obligaciones tributarias de 2026. Tras la apertura del periodo de recepción por parte del Servicio de Rentas Internas (IRS), se han habilitado sedes en bibliotecas y oficinas consulares para asistir a personas con ingresos limitados.

Estas jornadas de impuestos permiten tramitar formularios W-2, 1099 y gestionar créditos fiscales tanto para quienes poseen Número de Seguro Social como para aquellos con ITIN vigente, antes de que venza el plazo legal el próximo 15 de abril.

Calendario en el Consulado de México

La Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado mexicano estableció fechas específicas para recibir a los interesados en un horario de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Durante el mes de febrero, las jornadas se llevarán a cabo los días 20, 21 y 27. Para el mes de marzo, los servicios de preparación estarán disponibles los días 6, 7, 13 y 27. El servicio está enfocado en garantizar que la comunidad inmigrante acceda a los beneficios tributarios correspondientes de manera segura.

"Nuestro objetivo es que los trabajadores no pierdan dinero por falta de asesoría; por ello, la Ventanilla de Asesoría Financiera está lista para ayudar a quienes tienen ITIN o Seguro Social", afirmó un representante de la Ventanilla de Asesoría Financiera del Consulado de México en Las Vegas.

Asistencia en la red de bibliotecas

En una labor conjunta con la fundación AARP, diversas bibliotecas de la ciudad mantienen operativos de asistencia durante casi toda la semana. Sedes como Sahara West Library, Centennial Hills, Rainbow y Enterprise Library han distribuido sus turnos para cubrir la demanda.

Los horarios varían según la ubicación, iniciando generalmente a las 10:00 a. m. y extendiéndose hasta las 5:00 p. m. en puntos clave como Sahara West, que tendrá actividad constante durante los miércoles, jueves, viernes y sábados de febrero.

Requisitos y acceso al servicio

Para beneficiarse de esta ayuda gratuita, los residentes deben demostrar que sus ingresos no superan el tope de 67.000 dólares al año. Es indispensable presentar los documentos de ingresos del año fiscal anterior y una identificación válida.

Las autoridades locales han enfatizado que el apoyo en las bibliotecas se realiza por orden de llegada o mediante citas previas en ciertos casos, con el fin de optimizar el flujo de usuarios que buscan evitar sanciones por presentaciones tardías ante el IRS.

Por su parte, desde el ámbito federal, se recordó la importancia de la declaración temprana:

"Instamos a los contribuyentes a que utilicen los recursos gratuitos disponibles para presentar declaraciones precisas y reclamar todos los créditos para los que son elegibles", señaló el comisionado del IRS, Danny Werfel, en una reciente declaración sobre el inicio de la temporada tributaria.

