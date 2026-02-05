IRS: el truco legal que te permite recuperar hasta $2.500 si pagas préstamos estudiantiles

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio de Rentas Internas (IRS) ofrece un alivio financiero a millones de contribuyentes mediante la Deducción de Intereses de Préstamos Estudiantiles (SLID), permitiendo reducir hasta $2 500 de los ingresos tributables.

Este beneficio aplica tanto para préstamos federales como privados, siempre que los fondos se hayan destinado a cubrir gastos educativos del titular, su cónyuge o dependientes.

En un mercado donde las tasas de interés para el ciclo 2025 oscilan entre el 6.39 % y el 8.94 %, esta desgravación se convierte en una herramienta importante para mitigar la carga económica de quienes mantienen sus pagos al día.

Para el año fiscal 2025, la elegibilidad depende estrictamente del Ingreso Bruto Ajustado Modificado (MAGI), estableciendo un límite de $85 000 para contribuyentes solteros y $170 000 para quienes presentan declaración conjunta.

Aquellos que superen los $100 000 o $200 000 respectivamente pierden el acceso total a este crédito fiscal.

Un detalle técnico fundamental reside en la titularidad de la deuda: solo la persona legalmente responsable del préstamo puede reclamar la deducción.

Según detalla US News, esto impide que los padres se beneficien si la deuda está a nombre de un hijo que ya no figura como su dependiente.

¿Cómo reclamar?

Los ciudadanos interesados en reclamar este ahorro deben contar con el Formulario 1098-E, emitido por sus administradores de préstamos, y utilizar el Formulario 1040 para su declaración federal.

Existen restricciones claras que invalidan la solicitud, como presentar declaraciones por separado estando casado o haber recibido el préstamo de un familiar.

Debido a la complejidad de las normativas de dependencia y los límites de ingresos, la revisión de estos documentos antes de la temporada de impuestos garantiza que el beneficio se aplique correctamente y ayude a evitar el temido impago de deuda estudiantil.

