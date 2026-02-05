¡Alerta en supermercados de EEUU! La FDA ordena retirar Coca-Cola, Pringles y Cheerios por contaminación animal

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió una alerta sanitaria masiva tras detectar que miles de productos de consumo diario estuvieron expuestos a excrementos de roedores y aves.

El retiro afecta a marcas icónicas como Coca-Cola, Cheerios, Pringles y Gillette, las cuales fueron distribuidas por la empresa Gold Star Distribution desde un centro logístico en condiciones insalubres en Minneapolis.

Esta medida preventiva abarca una variedad alarmante de artículos, desde alimentos básicos y dulces como Skittles, hasta medicamentos como Pepto Bismol y suministros para mascotas, distribuidos principalmente en los estados de Indiana, Minnesota y Dakota del Norte.

Alerta de las autoridades

Las autoridades federales elevaron la gravedad de esta alerta al clasificarla como un riesgo potencial para la salud, debido a que el contacto con desechos de animales puede transmitir enfermedades graves como la salmonela.

Resulta importante que los consumidores en las zonas afectadas desechen de inmediato cualquier producto sospechoso, ya que la FDA confirmó que las instalaciones operaban bajo estándares de higiene inaceptables según detalla Mundo Now.

Aunque hasta el momento no se reportan víctimas ni casos de intoxicación, el organismo mantiene un monitoreo estricto sobre la cadena de suministro para evitar brotes infecciosos derivados de esta negligencia en la distribución.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.