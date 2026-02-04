Cabello llama a la “calma y unidad” a las filas del PSUV: Nuestro enemigo histórico es el mismo

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, hizo un llamado enérgico a la “calma, la unidad y la toma de decisiones estratégicas” dentro de las filas de la tolda roja, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos.

Durante un acto en conmemoración del 4 de febrero, Cabello instó a la militancia a no ceder ante la presión del momento y a mantener la cohesión política para garantizar la continuidad del proyecto bolivariano.

“El que se desespera, pierde. Calma y cordura. Además de la unidad, debemos tener nosotros la inteligencia para actuar y tomar las decisiones adecuadas, que a veces son incómodas, pero hay que tomarlas y seguir avanzando”, indicó el dirigente.

Cabello fue enfático al advertir sobre los peligros de la fragmentación interna en un escenario de alta hostilidad externa.

“Si nos ven, uno por aquí, otro por allá, nos van a comer uno a uno. No va a quedar nadie. Ninguno de nosotros”, agregó, subrayando que las presiones actuales provienen de un adversario conocido: “Nuestro enemigo histórico es el mismo. Es el enemigo de los pueblos, y está ahí con sus distintas formas”, apuntó.

El impacto de los eventos del 3 de enero

En tal sentido, el primer vicepresidente del PSUV recordó los acontecimientos del pasado 3 de enero, cuando una operación militar de EEUU en Caracas concluyó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

“El terror que vivieron nuestros niños aquel día debe enseñarnos lo que significa esa amenaza. Personas que estaban acostadas en su casa y les cayó una bomba, y los asesinó”, dijo Cabello.