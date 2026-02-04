Justicia en Florida: condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump en 2024

Suscríbete a nuestros canales

El sistema judicial de Estados Unidos (EEUU) cierra hoy uno de los capítulos más tensos de la reciente historia política del país. La seguridad de los mandatarios y candidatos presidenciales centró el debate público tras los eventos ocurridos en un exclusivo club de golf. Las autoridades federales mantuvieron un estricto protocolo de vigilancia durante todo el proceso para garantizar un veredicto basado en la ley.

Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump en 2024 este miércoles en una corte de Fort Pierce. La magistrada Aileen Cannon impuso además siete años de cárcel adicionales por el cargo de posesión ilegal de un arma de fuego. La sentencia definitiva rechaza la petición de la defensa, la cual solicitaba una pena reducida de solo 27 años de prisión.

¿Cómo ocurrió el hecho que dio pie a la sentencia de Ryan Routh?

El intento de magnicidio sucedió mientras el entonces candidato republicano jugaba una ronda de golf en su club internacional en West Palm Beach. Agentes del Servicio Secreto detectaron la punta de un rifle semiautomático que sobresalía entre los arbustos del perímetro del campo deportivo. Ryan Routh acechaba a una distancia de entre 400 y 500 metros antes de huir en una camioneta tras el disparo de un oficial.

Al momento de su captura, las autoridades hallaron dos mochilas, una mira telescópica y una cámara GoPro en el lugar donde se ocultaba. El sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, confirmó que el sospechoso abandonó el equipo balístico en su intento por evadir la justicia. La fiscalía federal argumentó durante el juicio que el acusado demostró un desprecio total por la vida humana y la estabilidad del sistema democrático.

¿Cuál fue la reacción del tribunal sobre la sentencia de Ryan Routh?

La jueza Aileen Cannon dirigió palabras severas al condenado antes de leer el veredicto final en la sala de audiencias este miércoles. "Usted no es un buen hombre", afirmó la magistrada al describir el plan de Routh como un complot para matar deliberado y malvado. La defensa intentó variar las pautas de sentencia sin éxito, pues el historial delictivo del sujeto incluye condenas previas por posesión de ametralladoras.

Por su parte, el acusado emitió un mensaje confuso y minimizó la importancia de su castigo frente a los presentes en el tribunal. Routh incluso solicitó su ingreso en un centro de suicidio asistido y mencionó planes inconexos relacionados con el intercambio de prisioneros extranjeros. La fiscalía subrayó que el hombre de 60 años nunca se disculpó por las vidas que puso en riesgo durante su acción armada.

¿Quién es el hombre que recibe la condena por intentar asesinar a Trump?

Ryan Routh residió en Carolina del Norte antes de mudarse a Hawaii en 2018, donde operaba una empresa dedicada a la construcción de cobertizos. Sus registros penales muestran enfrentamientos constantes con la policía y una condena en el año 2002 por poseer armas de alta peligrosidad. Publicaciones recientes en sus redes sociales reflejaban un profundo enojo hacia la figura de Donald Trump y un activismo político radicalizado.

Condenan a cadena perpetua a Ryan Routh por intento de asesinato a Trump en 2024 y con ello termina el proceso en primera instancia. El equipo legal del sentenciado no confirmó si apelará la decisión de la jueza Cannon ante tribunales superiores en los próximos días. Este caso resalta la vulnerabilidad de las figuras públicas y la respuesta contundente del Poder Judicial ante actos de violencia política dirigida.

