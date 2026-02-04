Ni mítines ni TV: este es el insólito método de un republicano para conquistar a la Generación Z en Florida

Suscríbete a nuestros canales

En un giro sorprendente para la política tradicional, el empresario y candidato republicano a la gobernación de Florida, James Fishback, ha decidido que los mítines y los anuncios de televisión no son suficientes para conectar con la Generación Z y los Millennials.

El lunes pasado, Fishback anunció oficialmente que lanzaría su perfil en la aplicación de citas Tinder, con el objetivo específico de atraer el voto de las mujeres jóvenes en el "Estado del Sol".

Fishback, de 31 años y actual CEO de una firma de inversiones, busca suceder a Ron DeSantis con un enfoque que él mismo describe como "encontrarse con los votantes donde ellos están".

A través de su cuenta en X (anteriormente Twitter), el candidato compartió capturas de pantalla de su perfil, dejando claro que su intención no es encontrar pareja, sino promover su plataforma política.

Un perfil con "Hottest Takes" y propuestas familiares: licencia de maternidad remunerada

El perfil de Tinder de Fishback se aleja de los típicos pasatiempos o frases motivacionales que solemos ver.

En lugar de eso, aprovecha las funciones de la app para destacar sus promesas de campaña.

En la sección de "My hottest take is..." (Mi opinión más audaz es...), el candidato escribió: "Florida debería ofrecer licencia de maternidad remunerada a todas las madres".

Según lo que reportaron Fox News Digital y WKMG ClickOrlando, Fishback sostiene que su presencia en la app es una forma de hablar sobre planes que ayuden a los jóvenes a "casarse, comprar una casa y formar una familia".

Sin embargo, esta estrategia no ha estado exenta de controversia. Horas después de lanzar su cuenta, el candidato bromeó en redes sociales diciendo que se había "quedado sin likes" y pidió donaciones para poder costear una suscripción a Tinder Plus.

Entre la innovación y la controversia

Aunque el uso de redes sociales se ha vuelto algo común, la incursión en Tinder ha provocado reacciones encontradas.

Según informes de Insurance News Net, tanto críticos como estrategas políticos han puesto en duda si esta plataforma es adecuada para un candidato republicano, especialmente considerando las acusaciones y críticas que Fishback ha hecho anteriormente hacia plataformas como OnlyFans, a las que describe como "degeneración cultural".

El reto del voto joven en Florida

Esta estrategia surge en un momento en que el electorado joven se ha vuelto crucial. Después de los resultados de las elecciones de 2024 y 2025, donde la participación juvenil alcanzó cifras récord, los candidatos de ambos partidos están probando métodos innovadores.

Fishback se enfrenta a unas primarias republicanas que ya se perfilan como intensas, compitiendo contra figuras como el congresista Byron Donalds.

La gran pregunta que queda en el aire para los analistas de Florida es si un "swipe right" (deslizar a la derecha) realmente se traducirá en un voto en las urnas o si la cuenta de Tinder terminará siendo sólo un ruido digital en una campaña que ya es polarizada.



