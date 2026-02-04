Ofertas

¡Más baratos que nunca! PepsiCo anuncia recorte del 15% en sus snacks más icónicos

Esta medida responde a una realidad económica que el propio CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, reconoció

Por Martín Sojo
Miércoles, 04 de febrero de 2026

PepsiCo sacudió el mercado de los snacks al anunciar una reducción masiva en los precios de sus productos más icónicos.

Tras años de aumentos constantes, marcas como Doritos, Cheetos y Lay’s verán un alivio en sus etiquetas, justo a tiempo para las grandes celebraciones de la temporada. Aquí te contamos cuánto ahorrarás y qué otros cambios vienen en tus bolsas favoritas.

Rebajas de hasta el 15%: los detalles del recorte

La compañía confirmó que los precios minoristas sugeridos para varias de sus líneas principales bajarán hasta casi un 15%.

Esta medida responde a una realidad económica que el propio CEO de PepsiCo, Ramón Laguarta, reconoció: la asequibilidad se ha vuelto la mayor dificultad para los consumidores de ingresos bajos y medios.

Marcas confirmadas con precios más bajos:

  • Doritos (incluyendo el popular Nacho Cheese).

  • Cheetos (en diversas variedades).

  • Lay’s y Tostitos.

  • Ruffles y Fritos.

Nota importante: PepsiCo establece un "precio sugerido", pero recuerda que cada tienda (como Walmart, Kroger o Target) tiene la libertad de fijar el precio final. Ya se han visto etiquetas de "Mismo tamaño, nuevo precio bajo" en algunas plataformas en línea.

Adiós a lo artificial: recetas más limpias

El recorte de precios no es la única novedad. En sintonía con las nuevas políticas de salud en EE. UU. y los objetivos de eliminar aditivos artificiales, PepsiCo está transformando lo que hay dentro de la bolsa:

  • Ingredientes naturales: Lay's y Tostitos están eliminando sabores y colorantes artificiales.

  • Aceites más saludables: Pronto llegarán al mercado versiones de papas Lay's elaboradas con aceite de aguacate y aceite de oliva.

  • Línea "Simply": Se expanden las versiones sin sabores artificiales de clásicos como Cool Ranch y Flamin' Hot.

  • Hidratación: Gatorade acelerará el lanzamiento de sus versiones Low Sugar (bajas en azúcar).

¿Por qué están bajando los precios ahora?

Este movimiento no es casualidad. Responde a dos factores clave en este inicio de 2026:

  1. Resultados de pruebas: PepsiCo probó estos recortes a finales del año pasado y descubrió que, al bajar el precio, las ventas se dispararon.

  2. Acuerdo con inversores: La reducción de precios y el recorte de casi el 20% de productos menos rentables forman parte de un acuerdo estratégico con Elliott Investment Management.

