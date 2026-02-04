Último minuto

Avior Airlines gestiona permisos ante el DOT: conoce las nuevas rutas entre Venezuela y EEUU

Con la solicitud de renovación y apertura de nuevas rutas, Avior Airlines consolida su plan para retomar operaciones internacionales. 

Por Jessica Molero
Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 12:49 pm
Avior Airlines
Foto: Avior Airlines

 

Recientemente se conoció que la aerolínea venezolana Avior Airlines está gestionando permisos ante el DOT, con el objetivo de reactivar su conectividad aérea con el país norteamericano

La solicitud presentada el 3 de febrero incluye autorización para transportar pasajeros, carga y correo, marcando un paso clave para ampliar sus operaciones internacionales, según el medio DGaviacion.

Rutas solicitadas y renovación de permisos

Avior busca mantener y renovar su ruta tradicional Barcelona‑Miami‑Barcelona, además de incorporar nuevos destinos. Las nuevas rutas propuestas incluyen:

  • Barcelona‑Houston‑Barcelona

  • Caracas‑Miami‑Caracas

  • Maracaibo‑Miami‑Maracaibo

La renovación del permiso para Barcelona‑Miami‑Barcelona permitirá operar con sus propios aviones bajo la certificación previa a que Venezuela pasara a Categoría 2 de la FAA.

La inclusión de Houston representa la primera vez que Avior propone esta ruta desde Venezuela, buscando fortalecer su presencia en el mercado estadounidense

Además, las conexiones desde Caracas y Maracaibo buscan ofrecer mayor accesibilidad a pasajeros y empresas, incrementando la competitividad de la aerolínea.

