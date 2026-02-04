¡Alerta en Sherman Oaks! Si comiste en este restaurante, podrías haberte contagiado de sarampión

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud de California están en máxima alerta. El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles confirmó un nuevo caso de sarampión en un residente que regresó de un viaje internacional.

Este es el tercer caso reportado en apenas una semana, y aunque no están relacionados entre sí, la rapidez de los contagios ha encendido las alarmas en Sherman Oaks y áreas circundantes. Si visitaste este restaurante, podrías estar en riesgo.

Alerta roja: ¿Estuviste en este lugar?

Salud Pública ha identificado un punto de exposición masiva. Si estuviste en el siguiente establecimiento, debes verificar tu estado de vacunación de inmediato:

Lugar: Restaurante Mardi Gras Tuesday (14543 Ventura Blvd., Sherman Oaks, CA 91403).

Fecha: 24 de enero de 2026.

Horario: Entre las 11:30 a.m. y las 2:30 p.m.

Periodo crítico: El riesgo de desarrollar la enfermedad persiste entre 7 y 21 días después del contacto. Para quienes estuvieron en el restaurante, el 14 de febrero es el último día para vigilar la aparición de síntomas.

Síntomas: qué buscar y qué NO hacer

El sarampión es extremadamente contagioso; el virus puede flotar en el aire hasta dos horas después de que la persona infectada se haya ido. Los síntomas incluyen:

Fiebre alta (más de 101 °F o 38.3 °C).

Tos y secreción nasal.

Ojos rojos y llorosos.

Sarpullido característico: Comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo entre 3 y 5 días después de los primeros signos.

Regla de oro: Si presentas síntomas, no vayas a una clínica u hospital sin llamar primero. Advierte al personal que pudiste estar expuesto para que puedan aislarte y evitar que contagies a otros pacientes.

Un récord preocupante en 2026

La situación en Los Ángeles no es aislada. En lo que va de este año (hasta el 30 de enero), Estados Unidos ha registrado 588 casos de sarampión, la cifra más alta para un mes de enero desde que la enfermedad se declaró eliminada en el año 2000.

Brotes activos: Carolina del Sur, Arizona y Utah enfrentan focos importantes.

Alerta a viajeros: En México se han reportado cerca de 8,000 casos. Salud Pública urge a quienes viajen a confirmar que tienen sus dos dosis de la vacuna MMR (sarampión, paperas y rubéola).

¿Cómo protegerte?

La vacuna MMR tiene una efectividad del 97% con dos dosis.

Niños: Deben recibir la primera dosis a los 12-15 meses y la segunda a los 4-6 años.

Bebés viajeros: Si viajas al extranjero con un bebé de entre 6 y 11 meses, puede recibir una dosis temprana.

Sin seguro: Puedes obtener vacunas gratuitas o de bajo costo llamando al 2-1-1 en Los Ángeles.

