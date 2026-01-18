Emergencia sanitaria en Carolina del Sur: brote de sarampión escala a niveles históricos, sepa dónde aplicar la vacuna

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un pequeño grupo de contagios en el área del Upstate, a finales de 2025, se ha transformado en la crisis de salud pública más grave de Carolina del Sur, Estados Unidos (EEUU), en la última generación.

El Departamento de Salud y Control Ambiental (DHEC) confirmó este fin de semana que los casos positivos de sarampión han superado la barrera de los 550, afectando principalmente a poblaciones no vacunadas en los condados de Greenville, Spartanburg y Anderson.

La velocidad del contagio ha puesto en jaque al sistema hospitalario estatal, que ya reporta una ocupación del 90% en sus unidades de aislamiento pediátrico.

¿Por qué es tan grave este brote?

A diferencia de otras enfermedades, el sarampión es altamente volátil.

El virus puede permanecer en el aire hasta dos horas después de que una persona infectada haya abandonado una habitación.

Según las autoridades sanitarias, el actual brote se ha visto alimentado por una combinación de factores: una baja en las tasas de vacunación escolar durante 2024 y la llegada de variantes más contagiosas detectadas en centros de transporte internacionales.

Verificación y datos actualizados

Cifra Exacta: se reportan 558 casos confirmados hasta la mañana del 18 de enero.

se reportan hasta la mañana del 18 de enero. Población Vulnerable: el 85% de los contagiados son menores de 12 años que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna.

el 85% de los contagiados son menores de 12 años que no habían recibido ninguna dosis de la vacuna. Hospitalizaciones: aproximadamente el 20% de los casos han requerido hospitalización debido a complicaciones como neumonía o encefalitis.

Investigación y respuesta estatal

El gobernador de Carolina del Sur ha declarado el Estado de Emergencia Sanitaria, lo que permite liberar fondos federales para desplegar clínicas móviles de vacunación.

El Departamento de Justicia también está colaborando para investigar posibles negligencias en centros de cuidado infantil que permitieron el ingreso de niños sin el esquema de vacunación MMR (Sarampión, Paperas y Rubéola) completo.

A pesar de los esfuerzos, el brote ya muestra signos de expansión hacia el norte de Georgia y el oeste de Carolina del Norte, lo que podría convertir esta crisis local en una emergencia regional.

Debe saber que las clínicas del DHEC y los centros de salud comunitarios están ofreciendo la vacuna MMR de forma gratuita y sin preguntar por el estatus migratorio.

Aseguran que es una cuestión de seguridad pública, no de control fronterizo.

Cómo identificar los síntomas: el sarampión no es solo un sarpullido. Comienza con fiebre alta (más de 101°F / 38.3°C), tos, moqueo y ojos rojos. Las manchas rojas suelen aparecer de 3 a 5 días después.

+ Si sospechas que estuviste expuesto, no vayas directamente a la sala de espera de un hospital. Llama primero, al 803-898-3432 (Línea de emergencia de DHEC), para que te reciban por una entrada aislada y así evitar contagiar a otros pacientes.

Efectividad: una sola dosis de la vacuna MMR tiene un 93% de efectividad contra el sarampión; dos dosis suben al 97%.

Clínicas móviles y lugares de vacunación activos

El estado ha desplegado unidades móviles para aplicar la vacuna MMR (Sarampión, Paperas y Rubéola) de forma gratuita.

Importante: en estas clínicas no se requiere seguro médico ni se pregunta por el estatus migratorio.

Aquí están los puntos confirmados para esta semana:

1. Área de Greenville (Epicentro)

Lunes 19 y Martes 20: Clínica móvil en el estacionamiento de McAlister Square (225 S Pleasantburg Dr, Greenville). Horario: 9:00 AM – 4:00 PM.

Clínica móvil en el estacionamiento de (225 S Pleasantburg Dr, Greenville). Horario: 9:00 AM – 4:00 PM. Miércoles 21: Centro Comunitario de Berea. Horario: 10:00 AM – 6:00 PM.

2. Área de Spartanburg

Jueves 22: Estacionamiento del Spartanburg Medical Center (Unidad móvil externa). Horario: 8:00 AM – 3:00 PM.

Estacionamiento del (Unidad móvil externa). Horario: 8:00 AM – 3:00 PM. Viernes 23: Woodruff Community Center. Horario: 9:00 AM – 5:00 PM.

3. Áreas de Anderson y Greenwood

Sábado 24: Anderson Civic Center (Drive-thru de vacunación rápida).

(Drive-thru de vacunación rápida). Domingo 25: Greenwood Health Department (Abierto excepcionalmente por emergencia).

