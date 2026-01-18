Alligator Alcatraz en Florida: preso que denunció malas condiciones en la cárcel será expulsado de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Un ciudadano extranjero, identificado bajo las iniciales M.A., puso fin a la batalla legal que mantenía contra el estado de Florida por el trato recibido en el centro de detención Alligator Alcatraz. El hombre, quien fue capturado por el servicio de inmigración (ICE), había denunciado formalmente que el recinto no cumplía con las normas básicas para albergar personas. Sin embargo, tras varios meses de proceso, el sujeto optó por retirar sus acusaciones y aceptar que las autoridades lo envíen de regreso a su país de origen.

A pesar de estar casado con una persona de nacionalidad estadounidense, su detención derivó en un encierro dentro de este centro ubicado en una zona de pantanos, el cual ha sido criticado por organizaciones de derechos civiles desde su inauguración.

Problemas con el agua y las plagas

El reclamo que el migrante decidió abandonar, mencionaba que los detenidos viven en carpas gigantes que se inundan cada vez que llueve. En la demanda se explicaba que los internos solo pueden tomar agua durante las horas de comida y que únicamente se les permite ducharse una vez cada varios días. Además, el lugar está rodeado por la Reserva Nacional Big Cypress, lo que provoca nubes de mosquitos constantes dentro de las viviendas temporales y adicionalmente sufren el riesgo de encuentros con animales peligrosos de la zona.

Cuestionamiento a las leyes de Florida

La defensa legal del hombre también señalaba que el estado de Florida no tiene el poder legal para manejar sus propias cárceles de inmigración, ya que esa es una tarea que le corresponde solamente al gobierno federal. Según los abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU), muchas personas pasan semanas encerradas en este lugar sin que se les digan los cargos de forma oficial y sin aparecer en el sistema de búsqueda de detenidos del ICE, lo que dificulta que sus familias o abogados puedan encontrarlos.

Un representante de la organización ACLU, que llevó el caso inicialmente, declaró:

“El demandante ya no se encuentra detenido en Alligator Alcatraz, aceptó formalmente su deportación y pronto saldrá de EE.UU. Por consiguiente, decidió no continuar con esta acción. Las condiciones sanitarias y la falta de acceso a agua potable dentro de esas carpas fueron el punto principal de la queja que ahora queda sin efecto”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube