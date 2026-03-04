Irán suspende acto multitudinario de despedida a Jameneí previsto para hoy: detalles

Suscríbete a nuestros canales

Irán anunció este miércoles la suspensión del acto público de despedida del líder supremo Alí Jameneí, previsto para esta noche en la mezquita Mosalá de Teherán.

La decisión fue comunicada por la televisión estatal y por la Agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, sin ofrecer una explicación oficial sobre los motivos de la cancelación.

La ceremonia estaba inicialmente programada para comenzar a las 22:00 hora local (18:30 GMT). La televisión estatal indicó que el acto aún “no estaba del todo definido”, mientras que Tasnim destacó que el nuevo programa se anunciará más adelante, sin detallar las causas de la suspensión.

Contexto del fallecimiento de Jameneí

El líder supremo murió el pasado sábado en el marco de ataques realizados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Teherán, marcando el inicio de un conflicto abierto en la región.

La muerte de Jameneí ha generado alarma internacional debido a su papel central en la política iraní durante más de tres décadas y la posible inestabilidad en el país tras su ausencia.

Mientras se espera la definición de la nueva fecha, el consejo interino mantiene las funciones del líder supremo, asegurando la continuidad del gobierno.

