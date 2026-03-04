Escalada bélica: buque iraní se hunde tras presunto ataque con 180 personas a bordo

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de Sri Lanka confirmaron el rescate de 30 marinos heridos luego del hundimiento del buque de guerra iraní IRIS Dena, que navegaba con aproximadamente 180 personas a bordo.

El incidente ocurrió en aguas internacionales del océano Índico, fuera del límite territorial ceilandés, lo que activó un despliegue inmediato de asistencia marítima.

De acuerdo con el reporte oficial, la señal de socorro fue recibida en horas de la madrugada, lo que permitió que la Marina y la Guardia Costera reaccionaran con rapidez.

El operativo incluyó el envío de embarcaciones para atender la emergencia y garantizar la evacuación de los tripulantes con lesiones graves.

Tras el rescate, los sobrevivientes fueron trasladados a un centro hospitalario en la ciudad de Galle, donde permanecen bajo observación médica. Las autoridades señalaron que la prioridad fue estabilizar a los heridos y evitar mayores complicaciones.

Investigación en curso sobre las causas

Hasta ahora, Sri Lanka no ha emitido un pronunciamiento definitivo sobre qué provocó el naufragio del IRIS Dena. Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo indicaron que se investiga la posibilidad de un presunto ataque como detonante del hundimiento, hipótesis que aún no cuenta con confirmación pública.

El manejo prudente de la información responde a la sensibilidad del contexto internacional. Las autoridades ceilandesas subrayaron que su participación se limita al ámbito humanitario y al cumplimiento de los protocolos internacionales de rescate marítimo.

El hecho ocurre en medio de un escenario de creciente tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel. En las últimas semanas se han registrado operaciones militares que han elevado el nivel de confrontación en la región, generando preocupación global por sus posibles repercusiones.

