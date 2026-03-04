Unimet formará profesionales en el área de hidrocarburos: comienza registro de preinscripción

Suscríbete a nuestros canales

La Universidad Metropolitana abrió el proceso de preinscripción para la Maestría en Refinación de Petróleo, Gas y Petroquímica, un programa orientado a la transformación y modernización de la industria energética bajo criterios de sostenibilidad, descarbonización y competitividad global.

El período de postulaciones estará disponible hasta el 27 de marzo.

La propuesta académica, impulsada por Postgrado UNIMET, busca responder a los desafíos técnicos y estratégicos que enfrenta el sector de los hidrocarburos en Venezuela y en el mercado internacional.

Bajo una visión que integra excelencia operativa y responsabilidad ambiental, el programa prepara a sus participantes para optimizar la valoración del gas, liderar tecnologías emergentes y tomar decisiones basadas en simulación avanzada y herramientas digitales.

El propósito central de la maestría es formar profesionales con visión estratégica y dominio técnico para dirigir la cadena de valor de los hidrocarburos, garantizando seguridad, rentabilidad y eficiencia en activos industriales.

Además, promueve la innovación mediante el uso de tecnologías 4.0 y modelos de simulación que permiten optimizar procesos complejos de refinación y petroquímica.

La UNIMET respalda esta formación con capacidades técnicas especializadas en caracterización físico-química de crudos y derivados, simulación de procesos de refinación, análisis de aceites lubricantes, pruebas de control de calidad de hidrocarburos, evaluación de propiedades físicas y diagnóstico de desgaste en maquinarias.

Este soporte técnico representa un diferencial para la toma de decisiones en producción y refinación.

¿Cuál es el perfil?

El perfil del egresado apunta a un experto integral: ético, con visión de negocio y capacidad probada para liderar la reactivación y modernización del sector energético en entornos desafiantes.

Entre sus competencias destacan el diseño y optimización de la cadena de valor mediante simulación avanzada, la estructuración de proyectos de inversión con rigor financiero, la integración de estrategias de descarbonización y gestión de riesgos, así como la conducción de equipos de alto desempeño.

El programa tiene una duración de cuatro trimestres de 12 semanas cada uno, en un esquema académico que combina formación técnica especializada con enfoque gerencial.

En un contexto donde la industria energética venezolana enfrenta la necesidad de actualizarse tecnológica y ambientalmente, esta maestría se presenta como una apuesta por la profesionalización y el liderazgo técnico.

Los interesados pueden solicitar información adicional a través de los canales oficiales de Postgrado UNIMET.