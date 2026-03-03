Hijo de Alí Jameneí se convierte en el tercer Líder Supremo de Irán: conoce su perfil

Suscríbete a nuestros canales

La República Islámica de Irán atraviesa uno de los momentos más determinantes de su historia moderna.

De acuerdo a medios internacionales, este martes fue designado Mojtaba Jameneí de 56 años como el tercer Líder Supremo de la República Islámica, sucediendo a su padre, Alí Jameneí, fallecido el pasado 28 de febrero en medio de un conflicto bélico sin precedentes.

¿Quién es Mojtaba Jameneí?

Aunque ha mantenido un perfil público bajo, Mojtaba es considerado el "arquitecto" de la estructura de seguridad actual:

Vínculos Militares: Posee una relación inquebrantable con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y el Basij. Su ascenso fue impulsado precisamente por estas facciones para garantizar la "línea dura".

Mano de Hierro: Se le atribuye la planificación de la represión contra las protestas internas de años anteriores.

Sancionado: Desde 2019, figura en la lista negra de Estados Unidos por su cercanía al círculo de poder de su padre.

Una sucesión polémica: ¿Fin de la República, inicio de una Dinastía?

La elección por parte de la Asamblea de Expertos enfrenta tres grandes cuestionamientos:

El estigma monárquico: La Revolución de 1979 nació para derrocar al Sah y acabar con las herencias de sangre. Una sucesión de padre a hijo es vista por muchos como un retorno a la lógica monárquica. El rango religioso: Tradicionalmente, el Líder Supremo debe ser un clérigo de alto rango (Ayatolá). Aunque se dice que Mojtaba ha subido escalafones en los últimos años, su legitimidad religiosa sigue siendo debatida entre los clérigos de Qom. Influencia militar: Analistas señalan que el IRGC impuso su nombre para evitar aperturas o reformas en medio de la guerra con Israel y EE. UU.

Irán ha declarado 40 días de duelo. Los funerales de Alí Jameneí serán en Mashhad.

Antes de la confirmación, el país fue dirigido brevemente por un consejo integrado por el presidente Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial y el Consejo de Guardianes.

Pese a los rumores de que también habría muerto en los ataques de febrero, la agencia Mehr confirmó que goza de "plena salud" y ya revisa temas de Estado.

