Felipe Sepe hace historia: De debutante a Campeón Nacional de Karate 2026

El pasado sábado 28 de febrero, el atleta Felipe Sepe se consagró Campeón Nacional 2026 y logró la hazaña de alcanzar lo más alto del podio en su debut dentro de la categoría Cadete (14-15 años, -57 kg).

Un debut contra la experiencia

Con apenas 14 años, Sepe se presentó como el competidor más joven de su división. El reto no era menor, pues debió medirse ante atletas de 15 años que contaban con mayor recorrido y estaban cerca de la transición a categorías superiores. Sin embargo, la diferencia de edad no fue obstáculo para su técnica y determinación.

El camino al oro fue una demostración de consistencia y madurez sobre el tatami, cerrando una racha invicta en sus cuatro combates:

Primera ronda: 7-5

Cuartos de final: 4-2

Semifinal: 4-0 (Victoria contundente)

Final por el Oro: 2-1 🥇

Disciplina que rinde frutos

El título es el resultado de un arduo proceso de preparación. La victoria de Felipe no solo destaca por su talento natural, sino por la disciplina y el esfuerzo que invierte en su formación deportiva. Lograr el campeonato en un año de transición de categoría subraya su proyección en el karate regional.

Rumbo al Centroamericano

Sin tiempo para descansos, el nuevo campeón nacional ya se encuentra en Nicaragua, donde representa a Panamá en el Campeonato Centroamericano de Karate (CCONDEKA). Tras su reciente éxito, Sepe llega a la cita internacional con una mentalidad fortalecida y la motivación al máximo.

Se esperan grandes resultados de esta joven promesa, quien hoy no solo porta una medalla de oro, sino el respeto de toda la comunidad deportiva panameña.

