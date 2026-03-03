En imágenes: reportan ataque con drones cerca del Consulado de EEUU en Dubái

Suscríbete a nuestros canales

Un ataque con aeronaves no tripuladas (drones) afectó este martes un área de estacionamiento junto a la cancillería del consulado de los Estados Unidos en Dubái, un suceso que generó un incendio de magnitud que fue atendido por los cuerpos de seguridad locales.

En tal sentido, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el suceso ante los medios de comunicación, y detalló que el impacto del dron "provocó un incendio en ese lugar".

Respecto a la seguridad de los funcionarios diplomáticos en la zona, el secretario aseguró: "Todo el personal está contabilizado", según informó NBC News.

Autoridades de Dubái lograron extinguir las llamas

Por su parte, la Oficina de Medios de Dubái informó que las autoridades lograron extinguir las llamas en las cercanías de la sede consular. Según la oficina, no se registraron víctimas tras la contención del fuego.

Este evento en los Emiratos Árabes Unidos ocurre tras un ataque similar ejecutado la noche anterior contra la embajada de los Estados Unidos en Riad, capital de Arabia Saudita, donde tampoco se reportaron heridos.

Informes de inteligencia y reportes de cadenas como Fox y NBC News vinculan estas acciones como respuesta a la operación conjunta realizada por Estados Unidos e Israel contra Irán durante el pasado fin de semana, acción en la cual falleció el líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, aunque de momento no hay confirmación oficial.

Situación operativa y seguridad

Videos difundidos en plataformas digitales muestran el momento en que una explosión ilumina el sector antes de convertirse en una bola de fuego.

La Oficina de Medios de Dubái emitió un comunicado oficial al respecto: "Los equipos de emergencia respondieron inmediatamente. No se han reportado heridos".

Ante la escalada de las hostilidades, el presidente Donald Trump ha indicado que las operaciones militares podrían extenderse por varias semanas, lo que ha motivado a diversos ciudadanos extranjeros y figuras públicas presentes en Medio Oriente a iniciar planes de retorno hacia territorio estadounidense.

