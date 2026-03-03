Nuevo trámite del Saime: autorizan retiro de documentos por terceros con estos requisitos

Suscríbete a nuestros canales

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) implementó un nuevo procedimiento que facilita que un familiar directo pueda retirar tus documentos en caso de que no puedas acudir personalmente.

Dicha medida busca agilizar la entrega de cédulas, pasaportes u otros documentos importantes y está disponible únicamente en la oficina “Simón Bolívar” en Caracas, donde se concentran la mayoría de los procesos administrativos.

Plazo de entrega y disponibilidad

Según la información oficial, una vez procesada la solicitud, el documento estará listo para su retiro en 72 horas hábiles. Este tiempo garantiza que el trámite se realice de forma segura y ordenada, evitando retrasos y errores en la entrega de los documentos.

Quiénes pueden retirar los documentos

El retiro por terceros no está abierto a cualquier persona, el Saime establece que solo familiares directos con vínculo comprobable pueden realizar el retiro. Entre los autorizados se incluyen:

Padres o madres

Abuelos

Hijos mayores de edad

Cónyuges o esposos

Tíos u otros familiares cercanos con documentación que respalde el parentesco

Este requisito busca proteger la seguridad de los documentos y garantizar que no caigan en manos de personas no autorizadas.

Requisitos obligatorios para la autorización

Para que un familiar pueda retirar el documento, el Saime exige cumplir con varios requisitos esenciales, entre ellos:

Planilla de autorización emitida directamente por el sistema oficial del Saime.

Pago del arancel administrativo correspondiente al servicio.

Documentos de identidad que validen tanto la identidad del autorizado como el parentesco con el titular.

Pasos para completar el trámite

El procedimiento recomendado por el Saime para autorizar a un tercero es sencillo pero debe seguirse cuidadosamente:

Acceder al portal oficial del Saime y generar la planilla de autorización. Revisar que los datos del familiar autorizado coincidan con su documento de identidad. Realizar el pago del arancel administrativo correspondiente. Presentar todos los documentos y la planilla en la oficina “Simón Bolívar” en Caracas para retirar el documento.

El Saime recomienda seguir sus cuentas oficiales en redes sociales (@redsocialsaime) para mantenerse informado sobre cambios en los requisitos, nuevos servicios y actualizaciones importantes en el proceso de retiro de documentos.

