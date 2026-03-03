Estatus de jubilación OPM: ¿Por qué hay retrasos en tus trámites ante el IRS?

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina de Administración de Personal (OPM) ha informado que está teniendo dificultades para procesar y entregar a tiempo los formularios 1099-R, que son documentos clave para que los ex-empleados del gobierno puedan declarar sus ingresos ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Causas del cuello de botella administrativo en la entrega de formularios 1099-R

Este retraso no es un caso aislado. Según la asociación de jubilados NARFE (National Active and Retired Federal Employees Association), la OPM se encuentra en medio de una "tormenta perfecta" debido a un aumento del 40% en las solicitudes de jubilación en el último año, combinado con una notable falta de personal en las oficinas de recursos humanos.

Además, está la transición hacia la nueva Solicitud de Jubilación en Línea (ORA). Aunque el director de la OPM, Scott Kupor, afirma que esta herramienta modernizará el sistema, el proceso de digitalización ha provocado errores en la carga de datos históricos, lo que ha llevado a la necesidad de realizar verificaciones manuales que están retrasando la emisión de los certificados fiscales.

Fuentes y datos de la crisis de la OPM

Según información publicada por FEDweek y Government Executive, el número de solicitudes pendientes en la OPM superó las 48.000 a finales de 2025, lo que es casi cuatro veces más que el objetivo establecido.

Esta acumulación tiene un impacto directo en la generación de los formularios 1099-R, especialmente para aquellos que se retiraron en el último trimestre del año.

Los legisladores del Congreso ya han solicitado respuestas formales a la OPM.

Una carta reciente, liderada por miembros del Comité de Supervisión, advierte que los jubilados están "atrapados en un ciclo prolongado de trámites perdidos y comunicación limitada", lo que podría resultar en multas por parte del IRS si no logran presentar sus declaraciones a tiempo.

Alternativas para los afectados por los retrasos en la entrega del formulario 1099-R

Dada la situación de retrasos en el correo postal, la OPM sugiere a los usuarios que utilicen el portal Retirement Services Online (RSO).

A través de esta plataforma, los jubilados pueden descargar sus formularios de manera electrónica.

Sin embargo, organizaciones como NARFE han señalado que muchos beneficiarios mayores no tienen acceso digital, lo que agrava su vulnerabilidad financiera.

La agencia ha establecido una línea directa (1-888-767-6738), aunque los tiempos de espera por teléfono también han alcanzado niveles récord debido a la alta demanda de asistencia.

