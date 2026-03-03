Conflicto en el Medio Oriente: Trump notifica formalmente al Congreso el inicio de acciones militares contra Irán

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este martes una notificación oficial de Poderes de Guerra al líder pro tempore del Senado, Chuck Grassley (R-Iowa). El documento tiene como objetivo informar formalmente al Legislativo sobre las operaciones militares ejecutadas el pasado 28 de febrero de 2026 contra objetivos del Gobierno de la República Islámica de Irán.

Cumplimiento de la Ley de Poderes de Guerra

Bajo la Ley de Poderes de Guerra de 1973, el Ejecutivo está obligado a notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al inicio de hostilidades militares. La comunicación de Trump detalla que las medidas fueron tomadas para "proteger los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos y sus aliados" ante las crecientes amenazas en la región del Golfo Pérsico.

El respaldo de Chuck Grassley

El senador Chuck Grassley, quien recibió la notificación en su calidad de líder pro tempore, manifestó que el Congreso analizará los detalles del informe. No obstante, el ala republicana ha mostrado un apoyo sólido a la decisión del mandatario, argumentando que la "paciencia estratégica" con Irán se había agotado tras los recientes incidentes con buques petroleros y la retórica nuclear.

¿Hacia una guerra total?

Esta notificación formal ocurre en una semana de tensión sin precedentes, marcada por:

La declaración de Trump sobre aplicar el "Modelo Venezuela" (transición de mando) en Irán.

La advertencia de Emmanuel Macron sobre el uso de arsenal nuclear francés.

La defensa de Rusia, que asegura no tener pruebas de que Irán posea armas atómicas.

Con este paso legal, el Gobierno de Estados Unidos blinda jurídicamente sus operaciones en el exterior, mientras el mundo observa con cautela si estas "medidas militares" son el preludio de una invasión terrestre o se mantendrán como una campaña de presión aérea y tecnológica.

