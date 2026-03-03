Jorge Rodríguez abre debate: Ley contra el Odio tiene puntos por corregir

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reconoció que la Ley Constitucional contra el Odio contiene aspectos que deben evaluarse nuevamente, aunque dejó claro que no está en discusión su eliminación.

El dirigente oficialista señaló en una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta que existen disposiciones que podrían ser objeto de revisión dentro del actual período legislativo.

Durante sus declaraciones públicas, Rodríguez explicó que cualquier modificación dependerá del cronograma parlamentario y de las mesas políticas ya activadas.

"¿Hay algún elemento de la ley contra el odio que es inconveniente? Sí, hay que revisarlo"

Aseguró que el análisis se centrará en corregir posibles fallas detectadas en la aplicación de la normativa, sin alterar su propósito principal.

La Ley contra el Odio ha sido objeto de controversia desde su aprobación en 2017. Mientras sectores gubernamentales la defienden como una herramienta para preservar la convivencia pacífica, críticos sostienen que algunas de sus disposiciones afectan el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

