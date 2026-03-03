Aumento salarial en Venezuela: Jorge Rodríguez aclara las posibilidades de un incremento del ingreso mínimo

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmó en entrevista con Luis Olavarrieta que el ingreso de divisas provenientes de la renta petrolera fortalecerá el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos.

Destaca que una las primeras acciones a tomar será que, con la llegada de nuevos recursos, estos se destinen a la recuperación del ingreso de los empleados y "para los servicios públicos en general”.

¿Qué se espera de un posible aumento salarial?

Esto formaría parte de una “reformulación económica” bajo las órdenes de la Presidente encargada, Delcy Rodríguez.

El Gobierno busca “estabilizar económicamente y construir un país después de un período muy prolongado de sanciones”.

