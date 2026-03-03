Patrimonio en cenizas: reportan la destrucción del histórico Palacio de Golestán en Teherán

Suscríbete a nuestros canales

Diversos reportes e imágenes satelitales confirman la destrucción parcial y graves daños estructurales en el Palacio de Golestán, el monumento más emblemático de la capital iraní y joya de la arquitectura persa, tras los recientes bombardeos en la zona central de Teherán.

El complejo palaciego, que data del siglo XVI y fue la sede oficial de la dinastía Qajar, es reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entre las áreas que habrían sufrido el mayor impacto se encuentran:

El Salón de los Espejos: famoso por su intrincado trabajo de cristalería, habría colapsado tras las ondas expansivas de los ataques cercanos.

El Trono de Mármol: una de las piezas más antiguas del complejo, cuya estructura se teme haya sido gravemente afectada por incendios posteriores.

Los Jardines Históricos: servían como pulmón y centro de la vida ceremonial de la capital.

La destrucción de este recinto ha generado una ola de indignación internacional. Mientras el gobierno iraní califica el hecho como un "crimen de guerra contra la humanidad", fuentes del Pentágono han señalado que sus objetivos militares están dirigidos exclusivamente a centros de mando y control situados en las cercanías, sugiriendo que los daños al palacio podrían ser resultado de proyectiles desviados o de la caída de sistemas de defensa antiaérea sobre el recinto.

Pérdida para la humanidad

Expertos en arte y arqueología advierten que el Palacio de Golestán no es solo un edificio gubernamental, sino un archivo vivo de la historia persa que fusionaba la artesanía tradicional con influencias arquitectónicas europeas. "Es como si hubieran bombardeado el Museo del Prado o Versalles; es una pérdida que no tiene vuelta atrás", señalaron especialistas de la UNESCO, quienes han solicitado un cese al fuego inmediato cerca de sitios protegidos.

Esta tragedia ocurre apenas días después de que la Casa Blanca notificara formalmente al Congreso sobre las acciones militares iniciadas el 28 de febrero, una ofensiva que ahora muestra sus consecuencias más amargas sobre el legado cultural del Medio Oriente.

Visite nuestra sección de: Internacionales.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.