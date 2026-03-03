¿Estado 51? Gobernadora de Puerto Rico impulsa campaña para adherir la isla a EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González-Colón, impulsa una agenda definitiva en Washington para convertir a la isla en el estado 51 de la Unión Americana.

Durante la Segunda Cumbre de Igualdad y Estadidad celebrada en el Congreso, la mandataria afirmó que el territorio está listo para la transición tras cuatro plebiscitos favorables y una voluntad popular contundente.

Reunión

González-Colón destacó que su reciente reunión privada con el presidente Donald Trump ha dado resultados positivos, asegurando que el mandatario ha accedido a todas sus peticiones hasta el momento.

Este movimiento busca otorgar a los 2,8 millones de residentes en la isla derechos plenos, como el voto presidencial y una representación con voto en ambas cámaras legislativas según detalla la agencia EFE..

Objetivos

La administración actual posiciona la estadidad como una prioridad de política pública, vinculando la relevancia de Puerto Rico con la seguridad nacional en el Caribe.

La gobernadora subrayó que la crisis política en Venezuela refuerza el valor estratégico de la isla, la cual sirvió como base para las operaciones militares estadounidenses que resultaron en la captura de Nicolás Maduro.

Con más de cinco millones de puertorriqueños residiendo en el continente, el gobierno local exige que el Congreso respete el mandato democrático de los votantes.

Esta integración definitiva se presenta como un paso importante para consolidar la influencia de Estados Unidos en la región y saldar una deuda histórica con un territorio no incorporado desde 1898.

