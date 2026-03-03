Visa americana 2026: sedes en México con citas disponibles para este mismo mes

Suscríbete a nuestros canales

Si tienes planeado visitar Estados Unidos, el momento de actuar es ahora. Las autoridades consulares han actualizado el calendario de disponibilidad, revelando que, aunque la espera sigue siendo un factor, existen sedes donde podrías obtener tu entrevista en apenas un par de semanas.

El proceso para la visa de turista (B1/B2) requiere paciencia y organización, pero conocer las fechas clave y los requisitos financieros puede marcar la diferencia entre una aprobación y un rechazo.

Calendario de citas: ¿Dónde tramitarla más rápido?

Si inicias tu trámite hoy, estas son las fechas aproximadas para solicitantes por primera vez en las distintas sedes de México:

Ciudad Juárez: 15 de abril de 2027.

Guadalajara: 28 de septiembre de 2026.

Hermosillo: 27 de julio de 2026.

Matamoros: 17 de agosto de 2026.

Mérida: 8 de abril de 2026.

Ciudad de México: 12 de mayo de 2026.

Monterrey: 30 de junio de 2026.

Nogales: 20 de marzo de 2026.

Nuevo Laredo: 20 de marzo de 2026.

Tijuana: 20 de marzo de 2026.

Los 5 pasos críticos para tu solicitud

1. El Pasaporte: Tu llave de entrada

No puedes iniciar el formulario DS-160 sin un pasaporte mexicano vigente. El número de este documento es esencial para registrar tu solicitud y será requerido tanto en el CAS como en la entrevista consular.

2. Formulario DS-160 y Pago de $185 USD

Registro: Llena la solicitud en .

Costo: El pago de $185 dólares (o su equivalente en pesos) es por el procesamiento de la solicitud y no es reembolsable ni garantiza la aprobación de la visa.

Perfil: Crea tu cuenta en el sistema de citas para obtener la ficha de pago y vincular tu código de barras del DS-160.

3. Cita en el CAS (Biométricos)

En el Centro de Atención al Solicitante te tomarán huellas dactilares y fotografía.

Documentos: Pasaporte vigente, confirmación del DS-160 y hoja de cita impresa.

Seguridad: En sedes como CDMX, está prohibido ingresar con encendedores, USB o dispositivos electrónicos (celulares deben ir apagados).

4. La Entrevista Consular

Es el paso decisivo. Debes presentarte en la embajada o consulado con tu confirmación del DS-160 y pasaporte. Se recomienda llevar también el comprobante de pago. Prohibido entrar con celulares.

5. Demostrar lazos con México (Sección 214(b))

El oficial consular asume, por ley, que todo solicitante tiene intenciones de quedarse a vivir en EE. UU. Tu trabajo es demostrar lo contrario mediante:

Empleo fijo: Cartas de trabajo o recibos de nómina.

Estudios: Constancias escolares vigentes.

Recursos: Estados de cuenta que demuestren solvencia para el viaje.

