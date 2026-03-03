PDVSA suscribe nuevos contratos de suministro de petróleo y derivados para el mercado de EEUU

Suscríbete a nuestros canales

Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó sobre la suscripción de nuevos contratos de venta de crudo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos (EEUU).

“PDVSA ha suscrito contratos de suministro con las empresas comercializadoras de petróleo y derivados destinados al mercado de los Estados Unidos”, indicó la estatal en un comunicado publicado en su cuenta de Telegram.

Para el Ejecutivo Nacional, la firma de estos contratos no solo representa ingresos, sino una validación de su compromiso con la estabilidad del mercado energético global.

“La nación venezolana reitera la necesidad de una industria de los hidrocarburos libre de sanciones, para potenciar la producción nacional y fortalecer el comercio internacional”, dijo el texto oficial.