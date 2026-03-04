¿Algún venezolano en el exterior ha solicitado amnistía? Esto dijo Jorge Arreaza

Suscríbete a nuestros canales

Los tribunales en Venezuela han otorgado hasta este 3 de marzo, un total de 6.071 libertades plenas en el marco de la Ley de Amnistía aprobada en febrero pasado.

Así lo informó informó el presidente de la Comisión Parlamentaria para el seguimiento de la ley, Jorge Arreaza.

Arreaza indicó que el sistema de justicia venezolano recibió 9.419 solicitudes de amnistía, de las cuales fueron otorgadas unas 6.071 libertades plenas.

La amnistía también benefició a 245 personas que estaban privadas de libertad y a 5.826 que tenían medidas cautelares, la mayoría de ellos, añadió, son de los detenidos por la crisis postelectoral de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

"Ha habido mucha celeridad en el proceso y le rogamos a quien aún está esperando que el tribunal correspondiente tome la decisión o la sala de apelaciones, en el caso que haya habido una apelación, recuerden los 15 días cuentan a partir de la recepción de la solicitud de amnistía", señaló Arreaza.

Depuración de la lista

Igualmente, aclaró que habrá un depuración de la lista total de solicitudes porque hay casos repetidos.

Arreaza también dijo que hasta el momento no ha habido solicitudes de amnistía de venezolanos que se encuentran en el exterior, pero apuntó que hay personas que se comunicaron con diputados sobre la voluntad que tienen para hacer el procedimiento.

Arreaza insistió en que la Ley de Amnistía debe ser considerada un "primer paso» que no le dará la paz a Venezuela «por sí sola".

