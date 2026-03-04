El calor no da tregua: Inameh prevé máximas de 38°C y fuerte presencia de calima este 4 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó en su boletín matutino que para este miércoles persiste el dominio de la estabilidad atmosférica en la mayor parte de Venezuela. Estas condiciones favorecen un cielo despejado y el incremento de las temperaturas, especialmente en las horas de mayor incidencia solar.

Zonas con temperaturas críticas

Nuevamente, las regiones llaneras y el occidente del país experimentarán los picos de calor más altos de la jornada:

Máximas registradas: Se esperan temperaturas de hasta 38°C en los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico, Apure, Barinas, Portuguesa y el sur de Zulia.

Región Capital: En Caracas se estima una temperatura mínima de 19°C durante la madrugada, ascendiendo a una máxima de 31°C en horas de la tarde.

Riesgo de incendios y calidad del aire

El organismo reitera la alerta ante el alto riesgo de incendios forestales, que hoy alcanza un 83% del territorio nacional, debido a la falta de precipitaciones y la sequedad de la vegetación.

Asimismo, se mantiene la presencia de calima (polvo y humo en suspensión) en gran parte de las ciudades principales, lo que reduce la visibilidad y afecta la calidad del aire para personas con afecciones respiratorias.

Precipitaciones aisladas

A pesar del calor generalizado, el transporte de humedad por los vientos alisios del noreste podría generar nubosidad de rápida evolución con lluvias o lloviznas dispersas en: Esequibo,

Sur de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro.

