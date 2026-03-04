¿Definitivo? Papa John's cierra 300 pizzerías y elimina productos estrella de su menú

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cadena de pizzas Papa John's ejecutará un recorte masivo de su red de distribución en Estados Unidos con el cierre programado de 300 establecimientos con bajo rendimiento durante los próximos dos años.

El director financiero de la cadena, Ravi Thanawala, confirmó que esta reestructuración busca eliminar locales que carecen de viabilidad financiera o cuya demanda puede absorberse por sucursales cercanas.

Cierres

La mayoría de estas clausuras ocurrirán a lo largo de 2026, extendiéndose hasta 2027 como una medida para mitigar el impacto de la inflación en los costos de alimentos.

También se realizará tras el aumento de los gastos laborales que han afectado a la industria de la comida rápida recientemente según detalla Telemundo El Paso.

Como parte de este giro estratégico hacia la rentabilidad, la compañía también implementará una reducción de su plantilla corporativa del 7% y una simplificación drástica de su oferta gastronómica.

Impacto

Productos populares como las Papadias y los Papa Bites desaparecerán de los menús norteamericanos para optimizar la eficiencia operativa en las cocinas restantes.

Esta decisión es un paso importante para proteger los márgenes de beneficio de la marca, que estima que los locales afectados representan cerca del 21% de sus ventas globales.

Con esta acción permiten a los franquiciados concentrar sus recursos en los puntos de venta con mayor potencial de crecimiento.

