Anuncian racionamiento eléctrico para esta en entidad de Venezuela: detalles del plan

El gobernadora del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, confirmó el regreso formal del Plan de Administración de Cargas (PAC) a la entidad andina.

La medida busca frenar la inestabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la región occidente antes de que llegue la temporada crítica de sequía.

El mandatario explicó que la proliferación de incendios en el interior del país está generando picos de tensión que "disparan" el sistema, afectando no solo a Mérida, sino también a Trujillo, Barinas, Zulia y Portuguesa.

Con este plan, busca preservar de forma estratégica los niveles de agua para garantizar la generación hidroeléctrica y evitar un colapso total en los meses de abril y mayo.

¿En qué consiste el plan?

De acuerdo a una nota de Radio Fe y Alegría, no se ofrecieron horarios exactos ni la duración total de la medida, sin embargo,.el plan contempla:

Los cortes se harán de forma "equilibrada" para no sobrecargar la capacidad de generación actual.

El objetivo es aplicar cortes controlados ahora para evitar apagones masivos y prolongados cuando el calor y la sequía arrecien a mediados de año.

Los residentes de la entidad han reportado en redes sociales que las fluctuaciones han aumentado en la última semana, afectando electrodomésticos y el servicio de internet en los municipios Libertador, Campo Elías y Alberto Adriani.

