Amenazó de muerte a una funcionaria de la PNB: detienen a una mujer tras altercado callejero

Una mujer de 28 años de edad resultó detenida tras protagonizar un altercado callejero. Durante el incidente, la ciudadana amenazó de muerte a una funcionaria de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Funcionarios de la Policía Municipal de Barinas detuvieron a la implicada, quien quedó identificada como Maryuri Naileth Zambrano Bravo.

De acuerdo con la publicación de El Regional del Zulia, la mujer estuvo involucrada en un episodio de violencia y amenazas graves contra una funcionaria policial, la cual cumplía labores de vigilancia en el casco central de Barinas.

Amenazó de muerte a funcionaria de la PNB

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la Plaza del Estudiante, específicamente en la intersección de la calle Camejo con avenida Cruz Paredes.

Según el reporte de lo ocurrido, la oficial se encontraba en el corredor vial cuando abordó a la mujer, debido a una supuesta actitud sospechosa.

En el momento cuando la oficial se dirigió hacia ella, la mujer adoptó una postura de agresividad y arremetió verbalmente contra la policía.

Además de vociferar y proferir palabras obscenas contra la agente, Zambrano Bravo amenazó de muerte a la funcionaria, de manera explícita. Según el reporte, la involucrada le gritó a la funcionaria que “acabaría con su vida”.

Detenida por un episodio violento

Ante la negativa de la ciudadana de deponer su actitud hostil, se solicitó el apoyo de una unidad radio patrullera. Al sitio arribaron refuerzos para controlar la situación de forma segura y proceder al arresto de la presunta agresora.

La ciudadana aprehendida fue trasladada de inmediato a la sede del comando policial y quedó a la orden de la fiscalía del Ministerio Público para las diligencias correspondientes.

