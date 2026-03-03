Tragedia familiar en EEUU: hija de venezolanos desaparecidos confirma el deceso de su madre

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad hispana en el estado de Utah atraviesa momentos de profunda consternación ante el desenlace de un caso que movilizó a decenas de voluntarios. La desaparición de una pareja de origen merideño activó las alarmas de los cuerpos de seguridad locales desde finales de febrero.

Familiares y amigos difundieron carteles con las características de las víctimas para obtener pistas que permitieran localizarlos de forma inmediata. La incertidumbre sobre el paradero de los esposos generó una ola de solidaridad entre los residentes venezolanos en el área de Saratoga Springs.

La hija de la venezolana desaparecida confirma su muerte a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales personales este martes 3 de marzo. Jeusselem Elieth Genes Vitola, de 43 años, perdió la vida bajo circunstancias que aún permanecen bajo investigación policial en Estados Unidos (EEUU).

¿Qué detalles rodean este caso?

De acuerdo con el medio digital Utahzolanos, Jeusselem Elieth Genes Vitola desapareció el pasado jueves 26 de febrero. El último rastro de la mujer ocurrió a las 10:00 a.m. cuando se dirigía a su puesto de trabajo.

Su esposo, Álvaro José Urbina Rojas, de 57 años, conducía el vehículo Toyota Sequoia gris donde ambos fueron vistos por última vez. Los reportes indican que la mujer nunca llegó a las instalaciones de la empresa Amazon, lugar donde laboraba habitualmente.

La familia Genes Vitola residía en el país desde hace 10 años y mantenía un proceso de asilo político tras emigrar desde el estado Mérida. La confirmación del deceso por parte de su hija Ariany Urbina cierra una etapa de búsqueda desesperada para sus allegados.

¿Cuál es la situación del esposo desaparecido?

Hasta el momento, no existe rastro alguno sobre la ubicación de Álvaro José Urbina Rojas ni del vehículo matrícula T409YB involucrado. El Departamento de Policía de Saratoga Springs mantiene la declaración oficial de desaparición para el hombre merideño de forma activa.

Las causas exactas que provocaron el fallecimiento de la venezolana de 43 años permanecen bajo reserva por parte de los investigadores estatales. "Hoy comparto con profunda tristeza que mi mamá ha fallecido", expresó su hija Ariany en una sentida publicación de despedida.

La comunidad espera un pronunciamiento oficial de las autoridades forenses para esclarecer el sitio donde hallaron el cuerpo de la víctima. Por ahora, el silencio de los organismos policiales sobre los detalles del hallazgo mantiene en vilo a los residentes venezolanos.

¿Qué futuro espera a la familia de esta pareja venezolana?

Ariany Urbina manifestó en sus redes el compromiso de cuidar a su hermano menor tras la pérdida irreparable de su progenitora. La joven agradeció el apoyo de quienes se unieron a las jornadas de búsqueda desde el pasado jueves en toda la región.

El medio Utahzolanos enfatizó que la noticia carece aún de detalles sobre el lugar del hallazgo o el estado del vehículo familiar. Los detectives de Utah revisan cámaras de seguridad y registros telefónicos para reconstruir los últimos movimientos de la pareja desaparecida.

La trágica noticia impacta a la diáspora venezolana que reside en Estados Unidos, la cual exige justicia y respuestas prontas sobre el caso. Mientras tanto, la búsqueda del esposo continúa sin tregua para determinar si existe alguna conexión con el fatal desenlace de Jeusselem.

