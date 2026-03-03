Asesinan a reconocido periodista en Mérida: Cicpc inicia las averiguaciones

Suscríbete a nuestros canales

Fue hallado sin vida el reconocido periodista merideño, Walter Jaimes (49). El cuerpo fue localizado en horas de la tarde del pasado domingo en una zona boscosa, ubicada cerca del sector El Anís de la carretera La Variante, en el municipio Sucre de Mérida. Sin embargo, no es sino hasta este 03 de marzo que se conoció la información.

La noticia fue difundida por el periodista Jordin Morales a través de su cuenta en Instagram. Jaimes era un querido y reconocido reportero del Valle del Mocotíes de la entidad merideña.

"Con el rostro desfigurado al presuntamente ser atacado con una piedra, hallaron el cadáver de un periodista merideño en la carretera La Variante del estado Mérida", detalló Morales.

Para el momento del hallazgo, Walter Jaimes estaba sin documentación personal porque que permaneció sin identificación hasta que lo reconoció el periodista Daniel Molina Quiñonez, durante la mañana de este martes en la sede de la delegación estadal Mérida del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Había salido de su casa a cubrir una pauta

Jaimes estaba desaparecido desde la mañana del sábado cuando salió de su residencia a cubrir una pauta noticiosa.

Efectivos adscritos a la Coordinación de Investigaciones de Delitos Contra las Personas Mérida del Cicpc y al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) iniciaron las averiguaciones de rigor con relación este asesinato.

