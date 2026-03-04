Resultados de las elecciones primarias 2026: ¿Quiénes ganaron en Texas y Carolina del Norte?

Suscríbete a nuestros canales

Este martes 3 de marzo, los votantes de Texas y Carolina del Norte se dirigieron a las urnas para decidir quiénes competirán por el control del Congreso en las elecciones de medio término de noviembre.

Los resultados preliminares y las proyecciones de medios como Associated Press (AP), EFE y The Guardian muestran una noche de consolidación para algunas figuras veteranas, así como sorpresas para las nuevas estrellas en ascenso.

Resultados de las primarias en Texas

En el campo republicano, Texas se prepara para una de las batallas más intensas de su historia reciente.

El actual senador John Cornyn no logró alcanzar el 50% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Según datos de la Associated Press, Cornyn obtuvo un 42.9%, seguido de cerca por el fiscal general del estado, Ken Paxton, con un 40.5%.

Ambos se enfrentarán en una ronda de desempate el próximo 26 de mayo. Paxton, que está alineado estrechamente con el movimiento MAGA, ha convertido esta contienda en un referéndum sobre la lealtad al partido.

Por el lado demócrata, el representante estatal James Talarico se alzó como el ganador frente a la congresista Jasmine Crockett.

Talarico, descrito por El País como una "estrella demócrata en ascenso", centró su campaña en un mensaje de moderación y "política del amor", logrando superar el enfoque más confrontativo de Crockett.

La victoria de Talarico refuerza su posición como la apuesta demócrata para intentar "azulear" Texas en noviembre.

Resultado de las elecciones primarias en Carolina del Norte

En Carolina del Norte, la carrera por el escaño que deja vacante Thom Tillis se ha definido sin grandes sorpresas.

El exgobernador demócrata Roy Cooper arrasó en su primaria, obteniendo más del 90% de los votos, según las proyecciones de WCNC y Swissinfo.

Cooper, quien es una figura muy popular en el estado, se enfrentará en noviembre a Michael Whatley, el expresidente del Comité Nacional Republicano y un cercano aliado de Donald Trump.

Whatley también logró asegurar su nominación con un margen sólido, preparando el escenario para una de las elecciones al Senado más observadas del país, que podría decidir qué partido se queda con la mayoría en la cámara alta.

Es importante mencionar que, las primarias de este "Supermartes" de marzo dejan claro que la polarización sigue siendo el motor de la política estadounidense, con Texas y Carolina del Norte como los laboratorios donde se decidirá el futuro del mandato de Trump.

