Mujer embarazada asesinada por su expareja: dos detenidos por el violento crimen

Suscríbete a nuestros canales

Dos personas resultaron detenidas tras el violento asesinato de una mujer embarazada en la localidad de Arlington, Texas.

La víctima fue blanco de un violento ataque cuando circulaba con su pareja y dos niños pequeños sobre una carretera del Norte de Texas, el pasado mes de noviembre.

Por este lamentable crimen, Corey Daniels, de 26 años, fue arrestado el 25 de febrero, por funcionarios de la Unidad contra Fugitivos del Norte de Texas de US Marshalls, en Arlington. El implicado enfrenta un cargo de homicidio capital, según el comunicado.

Violento crimen contra mujer embarazada

Las autoridades indicaron que el 12 de noviembre, Bre’Asia Johnson, de 29 años de edad, y su novio recibieron disparos mientras viajaban por la Interestatal 20.

Johnson, quien en ese momento estaba embarazada, fue trasladada a un hospital local, donde falleció posteriormente; mientras que su novio resultó gravemente herido, pero se recuperó.

Dos niños, quienes se encontraban en el auto en el momento del tiroteo, resultaron ilesos, publicó AlDíaDallas.

Por su vinculación con los hechos, el ciudadano Malik Miner, de 29 años, fue arrestado en diciembre y permanece bajo custodia en la Cárcel del Condado de Tarrant, según informó la policía.

Siguió el vehículo de su expareja antes de asesinarla

Las investigaciones permitieron conocer que Miner estuvo en una relación romántica con Johnson y que seguía su auto antes del tiroteo.

Los detectives detallaron que el vehículo sospechoso utilizado durante el tiroteo estaba registrado a nombre de Daniels, y la evidencia indicaba que él conducía el vehículo cuando ocurrió el asesinato.

Daniels fue ingresado en la Cárcel de la Ciudad de Arlington y se negó a hablar con los detectives tras su arresto. Fue trasladado a la Cárcel del Condado de Tarrant.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube