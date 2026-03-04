Activan alerta sanitaria por brote de fiebre amarilla en estos estados: vacunación obligatoria y recomendaciones

Suscríbete a nuestros canales

Las autoridades de salud venezolanas confirmaron un brote de fiebre amarilla en el país, lo que generó la activación de una alerta sanitaria nacional.

Según informó la ministra de Salud, Nuramy Gutiérrez González, esta situación está vinculada a un resurgimiento de la enfermedad en la región, afectando también a naciones vecinas como Colombia, Brasil, Bolivia y Ecuador desde finales de 2024.

Ante este escenario, el Gobierno Nacional intensificó las jornadas de vacunación para frenar la propagación del virus. La estrategia principal se centra en el despliegue de brigadas de salud y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) para garantizar que las dosis lleguen a las zonas de mayor riesgo.

Estados con mayor riesgo y prioridad

Las autoridades identificaron cuatro estados específicos donde el virus está circulando activamente: Aragua, Lara, Portuguesa y Barinas.

Dentro de estas entidades, la atención se concentra en 22 parroquias clave. Aunque la prioridad está en estas zonas, la ministra aseguró que existen dosis suficientes para atender a personas de otros estados que acudan masivamente a vacunarse.

Se hace un llamado urgente a la población de entre 1 y 59 años que no esté inmunizada para que acuda a los centros asistenciales.

Requisitos y recomendaciones para la población

Se recomienda a los ciudadanos buscar sus certificados de vacunación para verificar si ya recibieron la dosis, ya que una sola aplicación protege para toda la vida.

Para quienes planeen viajar a las zonas afectadas durante la próxima Semana Santa, el uso de vacunas es un requisito preventivo esencial. Además, se aconseja el uso de ropa de manga larga y repelentes en áreas boscosas para evitar las picaduras de insectos.

Diferencias con otras enfermedades

Es importante no confundir la fiebre amarilla con otros virus comunes como el dengue o la chikungunya, ya que comparten síntomas como dolor de cabeza, náuseas, malestar general y dolores musculares.

Las autoridades instan a acudir al médico de inmediato para obtener un diagnóstico preciso y descartar complicaciones. En el caso de mujeres embarazadas, la vacunación solo se recomienda si es estrictamente necesario viajar a una zona de contagio.

Medidas de prevención en el hogar

Para detener al mosquito transmisor, el Ministerio de Salud solicita la colaboración de las comunidades en la limpieza de sus entornos. Las acciones principales incluyen:

Eliminar cualquier objeto que acumule agua estancada.

Tapar correctamente los recipientes de agua para consumo humano.

Erradicar criaderos de zancudos en patios y jardines.

Hasta la fecha, se contabilizan 36 casos confirmados desde junio de 2025. Se mantiene un protocolo especial de vigilancia epidemiológica en todo el sistema público de salud para detectar nuevos casos y asegurar que el brote sea controlado de manera efectiva.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube