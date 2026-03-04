Cómo evitar robos en el transporte público: guía de prevención para pasajeros

Suscríbete a nuestros canales

El transporte público es una de los medios de traslado más usados en Caracas con un alto flujo de ciudadanos que abordan y dejan los autobuses y, en muchos casos, el ciudadano común puede ser víctima de un asalto o hurto durante sus viajes.

A través de sus redes sociales y las cuentas de sus distintas delegaciones, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) constantemente publica recomendaciones para que la ciudadanía no sea víctima de ningún tipo de atraco.

Destacan que la prevención es la herramienta más eficaz ante cualquier delito.

Cabe destacar que, al mencionar transporte público, se hace referencia a los traslados en autobuses y en el Metro de Caracas.

¿Cómo cuidarse de los robos en el transporte público?

Los consejos se pueden dividir en dos ramas, antes del viaje y durante el viaje.

Una de las recomendaciones del Cicpc antes de abordar la unidad de transporte es la planificación, lo que implica conocer bien la ruta y evitar esperar en paradas solitarias o con deficiente iluminación.

Durante este tiempo de espera, es vital mantener un perfil bajo, evitando exhibir teléfonos inteligentes, joyas o grandes sumas de dinero, ya que el delincuente suele seleccionar a sus víctimas basándose en lo que observa a simple vista.

Asimismo, aconsejan distribuir las pertenencias, evitando guardar todo el dinero y los documentos en un solo lugar; lo ideal es repartirlos en distintos bolsillos o compartimentos internos de los bolsos para minimizar pérdidas en caso de un incidente.

Una vez que el pasajero se encuentra dentro del bus, debe mantener una actitud de alerta constante sin caer en el pánico.

La policía científica indica que es preferible sentarse cerca del conductor o en asientos rodeados de otras personas, evitando los lugares traseros o rincones aislados donde es más difícil ser auxiliado.

Durante el trayecto, es importante mantenerse despierto para no convertirse en un blanco fácil del "hurto por descuido" y mantener siempre los bolsos o mochilas en la parte frontal del cuerpo, abrazándolos, especialmente en unidades con mucha afluencia de gente.

Además, el Cicpc enfatiza la discreción telefónica, recomendando evitar el uso del celular y, en caso de ser estrictamente necesario, utilizarlo de forma breve y guardarlo de inmediato.

¿Se puede identificar un posible atraco?

El organismo de seguridad resalta que hay ciertos indicios que ayudan a identificar situaciones de riesgo.

En muchos casos, los delincuentes no trabajan solos, por lo que un grupo de tres personas actuando sospechosamente puede prender las alarmas.

Por ello, el usuario debe estar atento a individuos que se comuniquen mediante señas o que intenten acorralar a los pasajeros en las puertas de entrada y salida.

Ante cualquier señal de peligro o comportamiento inusual, el Cicpc aconseja descender de la unidad en la siguiente parada que cuente con afluencia de personas o presencia policial.

