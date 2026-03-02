Hombre es arrollado mientras barría el frente del local donde trabajaba: el conductor se fugó

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 2 de marzo, la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, fue escenario de un grave accidente de tránsito cuando un hombre fue arrollado por un vehículo mientras barría el frente del local donde era encargado, en la charcutería Doble L, ubicada en la avenida principal de Primero de Mayo.

Dicho suceso quedó registrado por cámaras de seguridad y fue difundido de inmediato, lo que provocó amplia repercusión entre la comunidad local, según el medio gmnoticiasve.

El conductor del carro responsable del atropello no se detuvo tras el impacto, sino que se fugó del lugar, dejando a la víctima gravemente herida.

Las imágenes divulgadas muestran el momento del impacto que sufrió el ciudadano José Soto, de 52 años de edad, lo que ha generado indignación entre vecinos y usuarios de redes que exigen justicia por el hecho.

Al percatarse del accidente, conocidos y transeúntes acudieron a socorrer al hombre, que quedó tendido sobre la vía. De inmediato fue trasladado a un centro de salud cercano para recibir atención médica de urgencia.

Segundo incidente vial en poco tiempo este lunes

Minutos después del primer hecho, se registró otro accidente de tránsito grave en la circunvalación 3, a la altura de la ferretería Éxito, donde un hombre perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo que también se dio a la fuga.

Esta segunda víctima quedó tendida sobre la carretera, según reportes iniciales de El Público TV.

La sucesión de estos dos arrollamientos en distintas zonas de la ciudad ha generado preocupación entre los habitantes de Maracaibo, quienes reclaman mayor presencia policial y acciones inmediatas para evitar que conductores irresponsables se evadan tras causar accidentes.

