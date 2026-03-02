Vuelos activos desde hoy: destinos y aerolíneas internacionales que retoman rutas este 2 de marzo

Suscríbete a nuestros canales

En este inicio del mes de marzo se marca una nueva etapa para la conectividad internacional de Venezuela, con la reanudación progresiva de vuelos desde y hacia Caracas.

Varias aerolíneas confirmaron el reinicio de operaciones en rutas clave, lo que amplía las opciones para pasajeros que viajan por turismo, negocios o reencuentros familiares, según informa el medio DG Aviacion.

Rutas hacia Colombia activadas

Entre las primeras conexiones activadas este lunes destaca la ruta Caracas–Medellín, operada por distintas aerolíneas en días específicos de la semana.

Medellín - aerolínea Wingo: (Martes, Viernes y Domingos).

Mañana 3 de marzo: Caracas - Medellín, aerolínea Avior Airlines: (Martes y Jueves)

Próximamente conexiones con Europa

Madrid figura nuevamente entre los destinos disponibles desde Caracas, con operaciones programadas por distintas aerolíneas a partir de mañana 3 de marzo.

03 /3: Madrid: Plus Ultra: ( Martes, Jueves, Sábados desde el 28/3).

13 / 03: Madrid: Aerolíneas Estelar-Iberojet: (Viernes).

28 / 03: Tenerife-Norte Plus Ultra: (Sábados con regreso Domingos)

Enlace con Turquía y Brasil desde mañana 3 de marzo

Otra novedad es la reactivación de vuelos hacia Estambul, lo que restablece una conexión estratégica entre Venezuela y el eje euroasiático. Asimismo, São Paulo vuelve a formar parte de la programación aérea, con múltiples frecuencias semanales.

03 / 3: Estambul: Turkish Airlines: (Martes, Miércoles y Sábados)

08/3: São Paulo: GOL Linhas Aéreas: (Martes, Jueves, Sábados y Domingos).

Conexión con República Dominicana desde el 12 de marzo

12 / 03: Punta Cana: Rutaca: (Jueves y Domingos).

Ante la reanudación de vuelos, se recomienda a los viajeros verificar itinerarios y requisitos migratorios antes de su salida. También es importante confirmar horarios y posibles cambios directamente con la aerolínea correspondiente.

