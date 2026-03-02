Vienen en camino insumos para la industria petrolera venezolana: ¿Qué trae el navío?

Suscríbete a nuestros canales

El navío Roibeira se encuentra en el puerto de Houston, listo para iniciar una travesía que marca el inicio de una nueva etapa comercial con Venezuela.

En el marco de la reciente apertura en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, el flujo de suministros para reactivar la producción de crudo comienza a dinamizarse.

De meses a días: El nuevo ritmo de carga

La reactivación es tangible en los muelles de Texas. International Frontier Forwarders, la empresa encargada del transporte, completó una carga equivalente a 120 contenedores con destino a Guanta, en el oriente venezolano, reporta la agencia AFP.

Greg Díaz, presidente de la compañía, destaca la velocidad del cambio: «Hasta el año pasado, nos tomaba ocho meses acumular carga suficiente. Ahora, en solo 20 días llenamos el barco a su máxima capacidad».

Con más de 8.500 metros cúbicos de carga, el Roibeira transporta:

Grúas y montacargas.

Maquinaria pesada para construcción.

Torres de iluminación y generadores.

Equipos de soporte logístico para pozos petroleros.

Según Díaz, la demanda no proviene solo del Estado, sino de empresas privadas venezolanas que están invirtiendo capitales en niveles antes impensables.

