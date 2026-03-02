Peligra la Finalissima: el impacto económico tras la suspensión en Qatar

Suscríbete a nuestros canales

La celebración de la Finalissima 2026, programada para el próximo 27 de marzo en el Estadio de Lusail, se encuentra en una situación crítica. La escalada de violencia en Medio Oriente, marcada por recientes ataques e interceptaciones de misiles en el espacio aéreo de Doha, ha llevado a la Asociación de Fútbol de Qatar a suspender indefinidamente todas las competiciones y partidos en el país.

Esta decisión no solo afecta lo deportivo, sino que abre un importante agujero económico para las entidades involucradas. Qatar, como país organizador, era el encargado de sufragar los gastos de logística y de abonar sumas millonarias tanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Además del duelo entre los campeones de Europa y América, España tenía pactado un amistoso contra Egipto el 30 de marzo, cuyos ingresos también están ahora en el aire.

Actualmente, los departamentos jurídicos de las federaciones revisan minuciosamente los contratos y las pólizas de seguro. El objetivo es determinar si las cláusulas de "fuerza mayor" cubren la totalidad de las pérdidas por la cancelación de los eventos. Se estima que la no realización de estos encuentros supondría la pérdida de varios millones de euros que ya estaban presupuestados para el cierre del ejercicio.

Durante este fin de semana, la RFEF ha mantenido contactos permanentes con la UEFA y la CONMEBOL para evaluar alternativas. Aunque la prioridad es garantizar la seguridad de las delegaciones, la urgencia económica presiona para encontrar una sede neutral —posiblemente en Europa— que permita salvar el compromiso. Se espera que este lunes se tome una decisión definitiva sobre si el partido se traslada de escenario o si se cancela definitivamente la ventana internacional en territorio qatarí.

