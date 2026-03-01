Trump acepta conversar con los nuevos líderes de Irán: claves de las negociaciones anteriores

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó este domingo su disposición a entablar un diálogo con los nuevos dirigentes de Irán, tras la reciente ofensiva militar que golpeó a la cúpula del régimen.

Según declaraciones ofrecidas a diversos medios estadounidenses, el mandatario aseguró que los líderes actuales manifestaron su deseo de negociar.

Dicha opción fue acepta bajo la premisa de que debieron haber buscado un acuerdo mucho antes de que el conflicto escalara a niveles críticos. Según el propio Trump, se eliminó a gran parte de los interlocutores anteriores, incluyendo la confirmación de la muerte del líder supremo, Alí Jamenei.

Un golpe decisivo a la cúpula iraní

Durante una entrevista con Fox News, Donald Trump destacó el impacto de las operaciones militares, afirmando que "49 líderes desaparecieron con un solo golpe". El presidente precisó que, hasta el momento, se contabilizan 48 altos mandos fallecidos tras el ataque contra la República Islámica.

Al referirse a las negociaciones pasadas, lamentó que los antiguos dirigentes quisieran "pasarse de listos".

"Ellos quieren hablar, y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos. Deberían haberlo hecho antes", expresó.

El llamado al pueblo y la transición en Teherán

Tras los bombardeos, Trump utilizó sus redes sociales para instar a la población iraní a tomar el control de su país y derrocar al régimen actual, prometiendo un futuro próspero.

Mientras tanto, en Irán se anunciaron movimientos para llenar el vacío de poder; el ayatolá Alireza Arafi, un influyente clérigo y jurista, fue nombrado como el tercer miembro del Consejo de Transición. A pesar de estos nombramientos, Trump insistió en que las operaciones militares continuarán de forma ininterrumpida durante el tiempo que sea necesario.

El fracaso de las negociaciones de 2025

La ruptura definitiva entre ambos países ocurrió tras tres rondas de conversaciones fallidas durante el año pasado. El conflicto militar estalló debido a la negativa de Teherán a cumplir con las cuatro exigencias fundamentales de Washington:

Fin del programa nuclear : la detención total del enriquecimiento de uranio.

: la detención total del enriquecimiento de uranio. Control de armamento : incluir el programa de misiles en los tratados de paz.

: incluir el programa de misiles en los tratados de paz. Cese del financiamiento a grupos armados : cortar el apoyo económico a organizaciones como Hamás, Hezbolá y los hutíes.

: cortar el apoyo económico a organizaciones como Hamás, Hezbolá y los hutíes. Mantener las sanciones: la negativa de EEUU a levantar los castigos económicos sin concesiones totales por parte de Irán.

Visita nuestra sección: Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube