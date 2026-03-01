Desvíos para conductores en Miami del 1 al 6 de marzo: evite retrasos por construcción de la I-395/SR 836/I-95

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), se mantiene anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación de importantes arterias viales interconectadas, construcción de la I-395/SR 836/I-95, esta es la actualización de esta semana.

Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 1 al viernes 6 de marzo.

Esté al tanto de la información oficial sobre las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.

I-95 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11:00 pm y las 11:00 am.

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street, entre las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11:00 pm y las 11: 00 am.

I-395 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10:00 pm y las 5:30 am.

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10:00 pm y las 5:30 am.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: los siguientes cierres se implementarán entre las 10:00 pm y las 7:00 am.

Los cierres de carriles durante el día también serán necesarios en horarios entre las 9:00 am y las 3:30 p m.

Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

+ Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

+ Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

+ Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Puede chequear el nada de desvíos aquí: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierre total durante el día de la calle NW 14

Del lunes 2 de marzo al lunes 20 de abril: la calle 14 del noroeste, desde la avenida 3 del noroeste hasta la plaza 1 del noroeste, estará cerrada de lunes a viernes, de 8:30 am a 4:00 pm, para la construcción de tramos prefabricados de calzada.

Los conductores en la calle NW 14 en dirección este pueden:

+ Gire a la derecha en NW 3 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 13 Street

+ Gire a la izquierda en NW 1 Place para conectarse con NW 14 Street

Los conductores en la calle 14 NW en dirección oeste pueden:

+ Gire a la derecha en NW 1 Place, luego gire a la izquierda en NW 16 Street

+ Gire a la izquierda en NW 2 Avenue para continuar por NW 16 Street

+ Gire a la izquierda en NW 3 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Los conductores y peatones pueden usar los desvíos indicados: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Full-Closure-NW14ST-NW1PL-NW3AVE.pdf.

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: dos carriles en dirección este en SR 836 desde NW 17 Avenue hasta I-95 estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 11 p.m. y las 9 a.m.

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: dos carriles en dirección oeste en la SR 836 desde la I-95 hasta NW 17 Avenue estarán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres del viernes se implementarán entre las 10:00 pm y las 9:00 am.

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: todos los carriles de viaje en dirección este de SR 836 estarán cerrados en NW 17 Avenue entre las 10:00 pm y las 5:30 am. Dos carriles estarán cerrados a las 9:00 pm.

El cierre los viernes se implementará entre las 11:00 pm y las 7:00 am.

Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

+ Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

+ Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

+ Gire a la derecha en South Miami Avenue

+ Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte or sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur pueden:

+ Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden:

+ Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Los desvíos se indican a continuación, para guiar a los conductores en la zona de obras: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf.

Cierre total de la SR 836 en dirección oeste

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: todos los carriles en dirección oeste de SR 836 estarán cerrados según sea necesario desde NW 12 Avenue hasta NW 17 Avenue entre las 10:00 pm y las 5:30 am. Dos carriles estarán cerrados a las 9:00 pm.

El cierre los viernes se implementará entre las 11:00 pm y las 7:00 am. Los horarios de inicio y finalización se ajustarán en los días de eventos especiales.

Los conductores que circulen por la SR 836 en dirección oeste pueden:

+ Salga en la rampa de NW 12 Avenue, luego gire a la izquierda en NW 12 Avenue

+ Gire a la derecha en NW 7 Street

+ Gire a la derecha en NW 27 Avenue y continúe hacia el norte para conectarse con la rampa SR 836 en dirección oeste.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/alert-395-Full-Closure-SR836-Map-and-NW-17Ave.pdf.

Cierres de carriles a lo largo de la intersección de la avenida NW 10 y la calle NW 14

Del domingo 1 de marzo al viernes 6 de marzo: se implementarán cierres de carriles simples y dobles según sea necesario en la intersección de NW 10 Avenue y NW 14 Street entre las 9:00 am y las 3:30 pm y las 9:00 pm y las 5:30 am.

Los cierres de carriles son necesarios para instalar de manera segura nuevos equipos de señalización.

