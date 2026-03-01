Robo de un automóvil de lujo deja fatal resultado: capturan a tres asaltantes tras tiroteo

Suscríbete a nuestros canales

Dos jóvenes y una joven mujer resultaron detenidos como sospechosos de la muerte de un conductor, durante el robo de un automóvil de lujo.

La víctima, Amir Ahmad, fie asesinada en medio de un intento de los asaltantes por llevarse su auto BMW en El Bronx (Nueva York).

Por el crimen, Wanderlin Mateo y Darlin Sánchez, ambos de 18 años de edad, y Angelic Encarnación, de 23, están acusados de homicidio, intento de robo y posesión de armas.

Abordaron al conductor para robarle su auto de lujo

El crimen sucedió durante la madrugada del 13 de febrero. Mateo también fue acusado por un robo en un caso no relacionado.

Los tres sospechosos quedaron en prisión preventiva sin fianza tras comparecer ante el Tribunal Penal de El Bronx, informó Daily News.

Según la Policía de Nueva York, el conductor de 26 años fue abordado por los asaltantes mientras él y un pasajero se encontraban en su auto BMW en Thwaites Place cerca de la residencia de Encarnación.

Mateo y Sánchez, junto con dos cómplices que aún se encuentran prófugos, salieron del apartamento de Encarnación con máscaras y guantes y tomaron el ascensor hasta el vestíbulo.

En un video de vigilancia se pudo escuchar a Sánchez cuando amenazó al conductor, le dijo que portaba un arma.

Le dispararon en el pecho para evitar que huyera

Los delincuentes se acercaron al BMW, mientras Mateo y Sánchez sacaban armas de fuego y exigían a la víctima y a su pasajero que salieran del carro.

En lugar de eso, Ahmad pisó el acelerador para intentar huir, fue entonces cuando los ladrones le dispararon.

El chofer fue alcanzado por una bala en el pecho y fue trasladado de urgencia al Jacobi Medical Center; a pesar de los esfuerzos, no lograron salvarle la vida.

Encarnación se encontraba en ese momento en el vestíbulo de su edificio y regresó al apartamento después del tiroteo.

Ahmad vivía en Pelham Bay. Debía comparecer ante el tribunal tras su arresto en diciembre por conducir con la licencia suspendida. También fue acusado de posesión de marihuana.

El conductor había sido arrestado previamente por estrangulamiento en un incidente de violencia doméstica en 2023 y por robo en 2014.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube