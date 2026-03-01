Pruebas de ADN revelaron la verdad detrás del violento asesinato de una quinceañera: apresan al homicida 34 años después

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 60 años de edad enfrenta una condena de entre 25 años de prisión y cadena perpetua, por un violento crimen que cometió hace 34 años.

El acusado, Jerry Lee Lewis, está acusado por el homicidio de la quinceañera Nadine Slade en Queens, Nueva York, en un caso que estuvo abierto desde 1992.

Las autoridades revelaron que las pruebas de ADN halladas después de los hechos ayudaron a resolver el crimen.

En enero de este año, Lewis, residente de Virginia, fue declarado culpable de estrangular y matar a Slade en una vivienda multifamiliar en Far Rockaway, donde residía la adolescente, reseñó El Diario NY.

Hallaron sin vida a la quinceañera en el baño de su vivienda

Los investigadores afirmaron que Lewis fue visto con varias personas más dentro del apartamento contiguo al que ocupaban Slade y su madre. Ellas no tenían ninguna relación con esos vecinos.

La madre de la adolescente fue quien la encontró sin vida el 7 de mayo de 1992, dentro del baño de la casa, con su sostén atado al cuello, revelaron las autoridades.

El informe de la autopsia de Slade reveló que murió por asfixia debido a estrangulamiento con ligaduras, y también se observaron lesiones que indicaban forcejeo.

Pruebas de ADN revelaron la verdad

Lewis fue arrestado más de tres décadas después del macabro acto, el 1 de mayo de 2023, luiego de que los investigadores analizaran nuevamente la evidencia de ADN preservada de los recortes de uñas de Slade.

La evidencia genética obtenida en la prueba vinculó a Lewis, un delincuente sexual registrado que había violado a una anciana de 88 años en 2015, y residía en Shawsville, Virginia, detalló The Wave.

“Por fin se ha hecho justicia para Nadine Slade, quien fue brutalmente asesinada hace 34 años a manos de este acusado. Nuevas pruebas de ADN, realizadas a petición de mi Unidad de Casos Sin Resolver y la Brigada de Casos Sin Resolver del Departamento de Policía de Nueva York, proporcionaron un avance largamente esperado en el caso y llevaron a la detención de Jerry Lewis” dijo la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz.

“No nos rendiremos con nuestras víctimas y esperamos que la sentencia de hoy brinde un poco de consuelo a los seres queridos de Nadine”, añadió.

