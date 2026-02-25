Se valió de la confianza de una familia para abusar de una niña: cae septuagenario por cruel agresión

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre de 78 años de edad resultó detenido como presunto responsable por el abuso sexual contra una niña de nueve años.

De acuerdo con el reporte del caso, funcionarios del Servicio de Investigación Penal del Cuerpo de Policía del estado Cojedes capturaron al implicado, tras recibir denuncias sobre el supuesto abuso contra la infante.

El hecho se registró en la comunidad los Samanes II del municipio San Carlos.

La niña reveló a su madre lo ocurrido

De acuerdo a la información oficial publicada por el organismo de seguridad, tras ser víctima del abuso sexual, la niña mantuvo en silencio lo ocurrido durante un tiempo. Las autoridades detallaron que la pequeña sentía de vergüenza y temor ante las posibles represalias o el juicio que pudiera generarse en su entorno.

Poco después, la víctima decidió contarle a su progenitora lo que le había ocurrido, debido a que manifestaba “malos recuerdos” y episodios de ansiedad recurrentes.

Tras conocer lo que había pasado con su hija, la madre de la menor acudió ante las autoridades para denunciar el caso.

Se conoció que el hombre sería la pareja de la cuidadora de la niña y debido a la cercanía que este tenía con la familia, se aprovechó y abusó sexualmente de la pequeña.

Septuagenario detenidos por cruel agresión

Tras recibir la denuncia, las autoridades emprendieron la búsqueda del abusador y dieron con su paradero en el mencionado sector de la capital de Cojedes.

El director de la Policía Estadal, Agusmil Fernando Mendoza, informó que el rápido despliegue de los funcionarios permitió realizar con discreción la captura del sindicado. El hombre acusado quedó a disposición del Ministerio Público, organismo que se encargará de realizar las investigaciones pertinentes y determinará las responsabilidades penales conforme a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

El funcionario llamó a los padres y representantes a que mantengan los canales de comunicación abiertos con sus hijos y a denunciar cualquier irregularidad.

