En video: Hombre le dispara a su expareja dentro de un salon de belleza en Miami

Un salón de uñas en la ciudad de Northwest 7th Street, se convirtió en el escenario de un violento ataque de violencia doméstica que quedó captado en cámaras de seguridad.

El agresor, identificado como Job Jocelyn de 23 anos, fue capturado tras dispararle a su exnovia a plena luz del día.

El video de vigilancia, difundido recientemente por la cadena NBC6, muestra la tensión previa al disparo.

Jocelyn irrumpió en el negocio con una máscara y confrontó a la víctima, con quien mantuvo una relación de tres años.

Según el informe policial, la mujer advirtió que llamaría a las autoridades debido al acoso constante (llamadas y mensajes). El agresor respondió desafiante: "¿De verdad vas a llamar a la policía?".

Acto seguido, sacó un arma de fuego y le disparó en el muslo izquierdo. Testigos narran haber escuchado los gritos de "sal, sal" antes de ver a la joven correr hacia las mesas de manicura mientras sangraba.

Viejo conocido

Las autoridades revelaron que Jocelyn ya era un "viejo conocido" del sistema judicial por conductas violentas.

En mayo de 2025, se le había emitido una orden de protección de riesgos.

La víctima denunció que el sujeto no dejaba de contactarla a pesar de sus reiteradas peticiones de distancia.

Tras ser arrestado, el joven se presentó ante un juez el pasado fin de semana, recibiendo medidas severas debido a la gravedad de los hechos.

Se le acusada de intento de homicidio en primer grado y posesión de arma de fuego violando una orden judicial, además se le ordenó permanecer detenido sin derecho a fianza, de igual manera. se ratificó una orden de alejamiento absoluta hacia la víctima.









