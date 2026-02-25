Salarios en el sector industrial venezolano: ¿Quiénes ganan más de $1000?

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Conindustria, Tito López, se refirió este martes en una entrevista al tema del aumento salarial que se espera en Venezuela.

Para cubrir las expectativas de la clase trabajadora, propone actualizar la Ley Orgánica de Trabajo para avanzar hacia unas "prestaciones sociales dignas" y que los sueldos "sean muy superior a lo que se está cancelando ahora".

"Hay que hacer un ajuste en la Ley Orgánica, hay que actualizarla y evidentemente eso tiene que ser a nivel de reuniones tripartitas, venezolanos, empresarios, las cámaras para que se haga una política de ajuste cónsona a lo que se está viviendo a nivel económico", dijo en entrevista para Unión Radio.

¿Cuáles son los salarios en la industria venezolana?

López dijo que el promedio del salario de sus colaboradores se ubica en 270 dólares para operarios; técnicos en $500, mientras que los puestos gerenciales están entre $1000 y $1.100 en promedio.

¿Cuál es la entidad más impactada con los cortes eléctricos?

"Carabobo es una de las regiones que más impactada está. Se va algunas veces entre cuatro a cinco veces la luz y son en horarios productivos (…) la Región Central y Centro-Occidente son unas de las más impactadas con respecto a la energía eléctrica", dijo el representante gremial.

