Venezuela denuncia violación de valija diplomática en Panamá

El Gobierno Nacional denunció este martes la apertura de la valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, Panamá.

Así lo dio a conocer el canciller venezolano, Yván Gil, en sus redes sociales, donde destacó que este acto constituye una violación directa y flagrante de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, cuyo artículo 27 establece claramente la inviolabilidad de la valija diplomática, la cual no puede ser abierta ni retenida bajo ninguna circunstancia.

“Ante este atropello, el Gobierno Bolivariano exige garantías plenas de no repetición e insta a las autoridades panameñas a cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, considerando la voluntad expresada por ambos gobiernos para reactivar los servicios consulares”, dice el comunicado.