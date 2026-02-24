Jefe del Comando Sur espera regresar a Venezuela: este será el propósito de su segunda visita

Suscríbete a nuestros canales

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), general Francis L. Donovan, anunció sus intenciones de retomar funciones presenciales en territorio venezolano para coordinar la implementación de una estrategia estructural de seguridad.

El objetivo principal de la misión encabezada por Donovan es la puesta en marcha de un proyecto dividido en tres etapas fundamentales, que según su criterio, están diseñadas para restablecer el orden público y sentar las bases de una reactivación financiera sostenible en el corto plazo.

“Espero regresar a Venezuela pronto para liderar los esfuerzos del Comando Sur de Estados Unidos y avanzar el plan de tres fases del presidente. El compromiso del gobierno de Estados Unidos con las autoridades interinas respalda la estabilización de la seguridad interna de Venezuela, su recuperación económica y una transición hacia una nueva era”, dijo Donovan en su cuenta de X.

Las tres etapas del plan institucional de EEUU

El diseño del proyecto, delineado originalmente por el secretario de Estado, Marco Rubio, establece una hoja de ruta progresiva para la gobernabilidad del país. La primera etapa se centra en la estabilización de la seguridad interna, seguida por una segunda fase de recuperación económica.

Finalmente, la tercera fase contempla la transición que se pueda establecer a través de unas elecciones presidenciales para la conformación de un nuevo gobierno.

Visita previa de Donovan

Este pronunciamiento ocurre tras el encuentro oficial en Caracas entre el general Donovan y la gobernante interina, Delcy Rodríguez. Dicha reunión de trabajo sirvió para evaluar el entorno de seguridad actual y definir los pasos operativos para la ejecución del plan tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, evento que marcó el fin de su régimen.

El jefe del Southcom ratificó mediante sus canales oficiales que el apoyo de su institución respalda directamente a las autoridades actuales en el proceso de transitar hacia un nuevo ciclo político y social para la nación.

